Более 560 млрд руб. размещено по программе долгосрочных сбережений

Россияне вложили в программу долгосрочных сбережений (ПДС) более 560 млрд руб. с момента ее запуска. Такими цифрами поделился президент СРО НАПФ Сергей Беляков. По его словам, клиенты заключили 8 млн договоров с 29 негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

«Если взять 560 млрд руб. и посмотреть, сколько из этой суммы «новых денег», то соотношение будет 50 на 50»,— отметил господин Беляков на конференции ИД «Коммерсантъ».

Программу долгосрочных сбережений запустили в начале 2024 года. Она позволяет заключить договор с НПФ и перевести ранее сформированные пенсионные накопления либо перечислить отдельные взносы. Участвовать в программе могут россияне старше 18 лет. Минимальный срок договора – 15 лет. До истечения этого срока участники программы могут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. Преимущество программы – государственное софинансирование до 36 тыс. руб. в год.

Накануне Минфин допустил изменения программы долгосрочных сбережений. Как заявил замминистра финансов Иван Чебесков, возможны точечные изменения, чтобы часть софинансирования обналичивать было нельзя. В третьем квартале 2025 года клиенты пенсионных фондов забрали почти 18 млрд руб., сформированных по ПДС. Столь существенный объем выплат произошел фактически сразу после поступления на их счета средств по государственному софинансированию.