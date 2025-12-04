В Воронежской области задержан подозреваемый в незаконном обороте учетных данных

Киберполицейские России и Казахстана задержали троих подозреваемых в незаконном обороте учетных данных для доступа к интернет-аккаунтам. Задержания происходили на территории трех регионов РФ, в том числе в Воронежской области, следует из сообщения официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Международная полицейская операция прошла на территории Пермского края, Свердловской и Воронежской областей. По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты компьютерная техника, средства мобильной связи, 12 сим-боксов, а также более 15 тысяч сим-карт различных операторов связи Российской Федерации, Республики Казахстан и Испании. По имеющимся данным оборудование использовалось для перенаправления SMS с кодами активации аккаунтов на различных платформах.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело за организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя интернета для получения доступа к функциональным возможностям ресурса (по ч. 2 ст. 274.5 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

О новых законах, направленных на ужесточение оборота сим-карт, а также деятельности граждан в интернете,— в материале «Ъ».

Ульяна Ларионова