Депутаты ЗСК утвердили изменения в местном самоуправлении

В ходе 71-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты утвердили во втором, окончательном чтении закон «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Краснодарском крае». Документ, интерес к которому был сопоставим с обсуждением проекта регионального бюджета, закрепляет смешанную модель местного самоуправления, действующую в крае последние годы.

Как заявил руководитель парламента Юрий Бурлачко, для жителей муниципалитетов принципиальных изменений в системе взаимодействия с органами власти не ожидается. В большинстве районов сохраняется двухуровневая структура — с существующими сельскими и городскими поселениями. Одноуровневая модель продолжит развитие в муниципальных и городских округах, один из которых депутаты намерены посетить в начале 2026 года.

Закон содержит ряд нововведений. В частности, он допускает дистанционное участие депутатов представительных органов при рассмотрении неотложных вопросов. Глава Краснодара отныне будет избираться городской думой из числа кандидатов, предложенных губернатором. Документ также определяет случаи назначения главой региона временно исполняющего полномочия руководителя муниципалитета. Кроме того, закрепляется обязанность ассоциации «Совет муниципальных образований Краснодарского края» давать заключения на проекты законов, расширяющих государственные полномочия органов местного самоуправления. Поддержка территориальных общественных самоуправлений (ТОС) может осуществляться за счет средств краевого и муниципальных бюджетов.

В парламенте отметили, что принятие закона потребует корректировки всего массива нормативных актов, регулирующих работу местных органов власти.

Вячеслав Рыжков