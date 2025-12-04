В ЗСК оценили перспективы развития художественной гимнастики в регионе

В ходе 71-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты обсуждали состояние и перспективы развития художественной гимнастики в регионе. Представленный и. о. министра спорта Серафимом Тимченко проект постановления отражает текущие показатели отрасли: художественная гимнастика входит в число базовых видов спорта и представлена в 32 муниципалитетах, где ею занимаются свыше 8 тыс. детей. За подготовку резерва отвечает краевая спортивная школа олимпийского резерва, также активно работает региональная федерация.

В документе отмечена работа по повышению квалификации тренеров на базе Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, а также меры по решению кадрового дефицита. В частности, предоставление служебного жилья специалистам уже применяется в городах черноморского побережья и рекомендовано к распространению в других территориях края.

Существенное внимание уделено развитию инфраструктуры. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что темпы строительства спортивных объектов останутся высоким приоритетом. По итогам обсуждения постановление было принято; в нем дана положительная оценка деятельности профильных структур.

Комментируя решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что художественная гимнастика традиционно занимает сильные позиции в регионе, о чем свидетельствуют результаты кубанских спортсменок, входящих в состав национальной сборной. Он подчеркнул, что качество подготовки будущих профессионалов напрямую зависит от условий, создаваемых сегодня, и что краевая система поддержки специалистов, включая программу «Земский тренер», способствует укреплению отрасли. По его словам, дополнительный импульс развитию направления дадут специализированные центры художественной гимнастики, строительство которых по поручению губернатора планируется в каждом муниципалитете.

