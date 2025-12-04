Кубанские депутаты обсудили обеспечение плодородия кубанских черноземов

Обеспечение плодородия кубанских черноземов вновь стало предметом обсуждения депутатов на сессии ЗСК, где был утвержден ряд контрольных постановлений по исполнению отраслевых законов. Как следует из представленного парламенту доклада, ключевым остается вопрос поддержания содержания гумуса — несмотря на принимаемые меры, показатели продолжают снижаться, хотя и медленнее, чем в предыдущие годы.

И. о. главы минсельхоза региона Федор Дерека сообщил, что мониторинг выполнения требований профильного законодательства подтвердил: правообладатели земель северной природно-климатической зоны обеспечили минимальные нормативы урожайности основных культур, включая озимую пшеницу, кукурузу, подсолнечник и сахарную свеклу. На участках с орошаемым земледелием урожайность овощей в среднем соответствует установленным параметрам или превышает их.

С 2023 года в крае реализуется комплекс мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв: проводится агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельхозугодий, вносятся миллионы тонн органики, закупаются минеральные удобрения. Тем не менее, как отмечали парламентарии, значимым остается вопрос содержания лесополос и мелиоративных насаждений, от которых напрямую зависит динамика развития эрозии.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко назвал кубанские черноземы ключевым ресурсом региональной экономики и подчеркнул, что их утрата будет невосполнима. По его словам, совместные усилия властей и научного сообщества позволили замедлить процесс деградации почв, однако достигнутые результаты нельзя считать достаточными. Он отметил необходимость более системного внесения органических удобрений и последовательного продолжения начатой работы, от которой, по его словам, во многом зависит будущая отдача земель.

Вячеслав Рыжков