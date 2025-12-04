Футболист ЦСКА Матвей Кисляк признан лучшим молодым игроком РПЛ в 2025 году

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги (РПЛ). В голосовании экспертов, тренеров клубов РПЛ и представителей спортивных СМИ он набрал 474 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Второе место в опросе занял полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов (338 голосов). Третьим стал защитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев (158). Далее расположились вингер тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков (143) и защитник ЦСКА Матвей Лукин (118). Всего в список претендентов были включены 16 футболистов не старше 21 года, которые сыграли не менее трети матчей своей команды в РПЛ.

Матвею Кисляку 20 лет. В 2025 году он провел за ЦСКА 28 матчей РПЛ, в которых забил пять мячей и отличился шестью результативными передачами. По итогам прошлого сезона полузащитник стал бронзовым призером чемпионата России.

Премия «Первая пятерка» была учреждена в 2002 году. В том году лауреатом стал полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков.

Таисия Орлова