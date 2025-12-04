На Дону подготовлены более 500 спецмашин для расчистки дорог от снега

В Ростовской области зимой будут задействованы более 500 единиц техники для очистки дорог. В регионе заготовлено более 160 тыс. т противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Для уборки снега и наледи зимой 2025-2026 годов подрядные организации планируют использовать 509 единиц специальной техники: 247 комбинированных дорожных машин, 74 автогрейдера, 30 роторных снегоочистителей, 83 погрузчика и 75 бульдозеров и тракторов.

В настоящий момент отраслевыми предприятиями региона заготовлено 75% от запланированного объема противогололедных материалов (160 тыс. т), у подрядчиков в резерве имеется еще 70 тыс. т песка и 11 тыс. т соли.

Кроме этого, на региональных дорогах началась установка более 1,5 тыс. комплектов временных дорожных знаков и более 25 тыс. сигнальных вех, регулирующих движение в сложных погодных условиях. Для недопущения заносов установлено свыше 17,5 тыс. м. снегозадерживающих сеток и щитов.

Наталья Белоштейн