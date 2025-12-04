Мэр предложил назвать новую улицу в Нижнем Новгороде в честь 80-летия Победы

Одну из новых улиц Нижнего Новгорода предложено назвать в честь 80-летия Победы. 17 декабря гордума рассмотрит эту инициативу, предложенную главой города Юрием Шалабаевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из проекта решения гордумы Фото: из проекта решения гордумы

Согласно проекту решения, такое название планируют присвоить улице в перспективной застройке участка между деревней Ольгино и поселком Луч в Приокском районе.

Также на заседание вынесены три вопроса о наименовании скверов и один — о наименовании площади.

Зачатской площадью по инициативе фонда «Земля Нижегородская» предложено назвать участок в границах улицы Кожевенной и Нижневолжской набережной, рядом с Зачатьевской башней Нижегородского кремля. По данным архивных документов, исторически башня также называлась Зачатской.

Сквер в Нижегородском кремле рядом с Михаило-Архангельским собором предложено назвать в честь основателя Нижнего Новгорода Юрия Всеволодовича. Инициатором выступила общественная палата города.

В Автозаводском районе сквер вдоль проспекта Ильича (от улицы Красных партизан до улицы Ватутина) по предложению «Группы ГАЗ» хотят назвать в честь хоккеиста, двукратного Олимпийского чемпиона Виктора Коноваленко. Сквер вдоль того же проспекта от улицы Лоскутова до проспекта Октября планируют назвать в честь главного конструктора ГАЗа Андрея Липгарта. Инициатором этого выступила общественная палата.

Галина Шамберина