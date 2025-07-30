Комитет по увековечению одобрил появление сквера Коноваленко в Нижнем Новгороде

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде поддержал инициативу Горьковского автозавода о том, чтобы назвать сквер в Автозаводском районе именем вратаря сборной СССР и горьковского «Торпедо», Заслуженного мастера спорта СССР Виктора Коноваленко. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Коноваленко во время церемонии прощания с командой.

Фото: Владимир Войтенко / из фондов РМФ Вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Коноваленко во время церемонии прощания с командой.

Фото: Владимир Войтенко / из фондов РМФ

Для наименования выбрана зеленая территория по проспекту Ильича, от улицы Красных Партизан до улицы Ватутина. Добавим, в Автозаводском районе именем Виктора Коноваленко уже назван бульвар и дворец спорта.

Также комитет одобрил перенос памятной таблички участнику Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена Славы Александру Гришину. Сейчас она располагается у входа в четвертый подъезд дома №3 по улице Героя Усилова. Администрация Нижегородского района по просьбе родственника Александра Гришина ходатайствовала перенести табличку на торец дома, где в феврале появился граффити-портрет участника ВОВ.

Окончательные решения по обоим вопросам будет принимать гордума.

Как писал «Ъ-Приволжье», на том же заседании комитет отложил вопросы по увековечению памяти Иосифа Сталина и физика Андрея Гапонова-Грехова.

Галина Шамберина