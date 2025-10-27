Завершено расследование уголовного дела против экс-главы орловского филиала РСХБ

Управление ФСБ по Орловской области завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего директора местного филиала «Россельхозбанка» (РСХБ) Михаила Шихмана. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники в правоохранительных органах.

Господина Шихмана обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его задержали 10 апреля, с тех пор он находится под стражей.

Центр общественных связей ФСБ сообщал, что дело связано с корпоративным конфликтом в ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» (ММК). Эта компания производила индивидуальные рационы питания для российской армии по контракту с АО «Военторг». В 2021 году ММК признали банкротом.

По версии следствия, директор филиала РСХБ, где обслуживался ММК, в начале 2020 года дал подчиненным указание о переводе €2,4 млн по фиктивному внешнеторговому контракту в адрес компании Albequipment Trading Pte. Ltd, зарегистрированной в Сингапуре. Арбитражный суд Москвы в рамках дела о банкротстве ММК признал эту сделку неправомерной. Как считает следствие, таким образом банку был причинен ущерб в размере более 167,7 млн руб. по курсу на момент перевода.

Сейчас Михаил Шихман знакомится с материалами уголовного дела. В соцсетях он опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что его оговорили. Так, по словам господина Шихмана, филиал технически не мог проводить перевод, а выполнил его головной офис.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий