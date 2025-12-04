Объявленный в розыск продюсер «Ласкового мая» Разин получил турецкое гражданство

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, объявленный в международный розыск за мошенничество, уехал жить в Турцию и получил там гражданство. Об этом заявил представитель господина Разина в России Александр Жарков на заседании в суде Сочи. Господин Жарков утверждает, что американского гражданства у продюсера нет.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Рази

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Рази

«Он продал дом и на эти деньги уехал сделать операцию в Америку. И потом из Америки он переехал в Турцию, там принял гражданство»,— заявил представитель продюсера (цитата по «РИА Новости»). В 2022 году господин Разин уехал в США, предварительно продав все свое имущество в России. Как заявлял сам продюсер в 2023 году, он не собирался эмигрировать из страны. По его словам, он уехал на операцию, а недвижимость продал для оплаты услуг.

В ноябре Андрея Разина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве. Как сообщал ТАСС со ссылкой на материалы дела, продюсер долгое время использовал поддельный договор с поэтом Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений «Ласкового мая». Господину Разину грозит до 10 лет лишения свободы.

Представитель продюсера на заседании суда заявил, что господин Разин не находится в розыске. «Это будет все оспариваться, сейчас готовятся иски»,— заявил адвокат. Однако карточка с данными продюсера содержится в базе розыска МВД.

Сегодня в суде состоялось заседание по ходатайству господина Разина о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав. Заседание было отложено в связи с привлечением к процессу Социального фонда России и требованием установления места проживания Андрея Разина и Светланы Шатуновой (Чумаковой).