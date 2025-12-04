Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области назначили новых сотрудников

В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области подвели итоги конкурса на замещение должностей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, должность заместителя начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменск-Шахтинский, Донецк, Гуково, Зверево, Красный Сулин, а также в Красносулинском и Каменском районах заняла Людмила Колесникова. Дарья Кухтина заняла должность старшего специалиста первого разряда территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском и Кашарском районах.

Константин Соловьев

