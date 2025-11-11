Не согласные с распадом СССР мать и сын пойдут под суд в Сочи

Лазаревский районный суд Сочи рассмотрит уголовное дело в отношении местных жителей – матери и сына, которые, по версии правоохранительных органов, участвовали в деятельности движения «Граждане СССР» (признано экстремистским и запрещено в РФ). Обвинение считает, что 38-летняя женщина и ее 21-летний сын пропагандировали запрещенные идеи среди своих знакомых.

«Граждане СССР» (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) — обобщенное обозначение нескольких объединений, которые разделяют схожие взгляды о предполагаемой нелегитимности прекращения существования СССР.

В кубанском управлении СКР заявили, что этим летом фигуранты дела катались по Сочи на автомобиле с госномером «неустановленного образца с символикой экстремистской организации». Помимо этого проверка ФСБ установила, что женщина «склоняла своего супруга и иных лиц к участию в деятельности экстремистской организации».

Фигурантке дела предъявлено обвинение по статье о склонении к участию в деятельности экстремистского сообщества (ч.1.1 ст.282.2 УК РФ). Также женщина и ее сын обвиняются в участии в деятельности экстремистской организации (ч.2 ст.282.2 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар