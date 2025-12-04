Кубанские депутаты приняли дополнительные меры соцподдержки многодетных семей

В Краснодарском крае расширены меры социальной поддержки многодетных семей. Депутаты ЗСК на очередной сессии одобрили поправки в региональный закон, регулирующий порядок предоставления льгот данной категории граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По данным министра труда и социального развития Сергея Гаркуши, в регионе проживают 809 тыс. семей, в которых воспитываются 1,4 млн детей. Из них 330 тыс. — в многодетных семьях, число которых достигло 95 тыс. В текущем году на меры поддержки семей с детьми было направлено 33,6 млрд руб.

Принятые поправки предусматривают расширение условий получения регионального материнского капитала: теперь он предоставляется при рождении не только третьего ребенка, но и каждого последующего. В 2025 году размер выплаты составлял порядка 161 тыс. руб., ежегодно индексируется и может быть направлен на улучшение жилья, газификацию, образование и медреабилитацию детей. Одновременно продлевается право на соцпомощь многодетным семьям, воспитывающим детей-инвалидов: меры поддержки сохраняются до достижения ими 23 лет, независимо от обучения. Упрощается и порядок подтверждения статуса многодетной семьи — достаточно регистрации одного из родителей в крае.

На сессии была также затронута проблема сокращения обращений за региональным маткапиталом. По словам министра, это связано со снижением интереса к ипотечным программам на фоне их удорожания. Губернатор Вениамин Кондратьев призвал рассматривать дополнительные варианты использования выплаты, поручив профильным ведомствам подготовить предложения.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко назвал документ одним из ключевых социальных решений года. Он отметил, что в крае за последние десять лет число многодетных семей почти удвоилось, а новые нормы фактически увеличивают кратность получения регионального маткапитала — теперь он предоставляется за каждого ребенка, начиная с третьего. По его словам, это является логичным продолжением государственной политики в сфере поддержки материнства и детства.

Вячеслав Рыжков