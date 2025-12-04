В ЗСК приняли решение о расширении мер поддержки педагогов

Краевые власти скорректировали региональное законодательство, закрепив с 2026 года расширение мер материальной поддержки педагогов. На 71-й сессии ЗСК были приняты поправки в два профильных закона, регулирующих образовательную сферу и распределение государственных полномочий между муниципалитетами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

Как сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева, изменения предусматривают введение новой ежемесячной доплаты в размере 3 тыс. руб. для педагогических работников государственных и муниципальных школ в возрасте до 35 лет, а также для совершеннолетних студентов педагогических направлений среднего профессионального и высшего образования, допущенных к преподавательской деятельности.

С 1 января 2026 года увеличиваются дополнительные выплаты и действующим сотрудникам системы образования: воспитателям муниципальных детских садов — с 5 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц, а учителям и ряду специалистов общеобразовательных учреждений — с 10 тыс. до 15 тыс. руб. В перечень входят педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, социальные педагоги, преподаватели ОБЖ, учителя-дефектологи и логопеды.

Губернатор Вениамин Кондратьев, принимавший участие в заседании, напомнил, что ежегодное повышение выплат педагогам стало устойчивой практикой региона. По его словам, поддержка работников образования остается одним из ключевых приоритетов социальной политики.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя решение, отметил, что корректировки в законы являются частью широкого комплекса мер по стимулированию учительского труда. Он подчеркнул, что дополнительные выплаты особенно значимы для молодых специалистов, находящихся в начале профессионального пути, и помогают формировать уверенность в востребованности их труда и возможностях роста доходов. По его оценке, такая политика способствует привлечению кадров в школы и другие образовательные учреждения, а также снижению дефицита специалистов в отрасли.

Вячеслав Рыжков