Депутаты ЗСК расширили меры поддержки участников СВО

В Заксобрании Краснодарского края одобрили поправки в региональное законодательство о лесных отношениях, расширяющие меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Законопроект, внесенный прокурором края Сергеем Табельским, предусматривает предоставление этой категории граждан первоочередного права на заготовку древесины для строительства, ремонта и отопления жилых домов. Кроме того, для них вводится корректирующий коэффициент при оплате древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

По словам председателя Заксобрания Юрия Бурлачко, действующая система поддержки участников СВО на Кубани охватывает широкий перечень мер — от различных выплат и частичной компенсации расходов на ремонт и газификацию жилья до выдачи сертификатов на санаторно-курортное лечение. Однако полностью учесть все возникающие потребности в рамках отдельных нормативных актов, по его словам, невозможно.

Юрий Бурлачко отметил, что предоставление права внеочередной заготовки древесины имеет практическое значение, поскольку участники СВО нередко располагают ограниченным временем во время отпуска. Введение корректирующего коэффициента при оплате древесины он назвал дополнительной мерой поддержки, подчеркнув, что это «лишь малая часть того, чем край может отблагодарить военнослужащих».

Ранее в ЗСК также скорректировали региональное законодательство, закрепив с 2026 года расширение мер материальной поддержки педагогов. Были приняты поправки в два профильных закона, регулирующих образовательную сферу и распределение государственных полномочий между муниципалитетами.

Вячеслав Рыжков