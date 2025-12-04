На развитие АПК в 2026 году на Кубани направят 10,3 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили региональный бюджет на 2026 год, предусматривающий выделение 10,3 млрд руб. на развитие агропромышленного комплекса. В 71-й сессии принял участие губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Это важная отрасль экономики Краснодарского края, которую также необходимо поддерживать. Потому что наши аграрии делают все, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона и всей страны»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Финансирование агропромышленного комплекса будет осуществляться из федерального и краевого бюджетов в форме субсидий и грантов. Средства распределят по всем направлениям АПК для различных категорий участников — от агрохолдингов до личных подсобных хозяйств.

Поддержка коснется в том числе производителей зерновых культур и молока, развития виноградарства и виноделия, садоводства, мелиоративных мероприятий и агрострахования. Также финансирование получат проекты «Малый сад» и «Агростартап».

«Ъ-Кубань» писал, что расходы краевого бюджета на 2026 год утверждены депутатами Законодательного собрания Кубани на уровне 552 млрд руб. Социальная сфера вновь заняла лидирующую позицию среди статей расходов, получив финансирование в размере 382 млрд руб.

Алина Зорина