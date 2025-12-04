Захарова обвинила Украину в атаке на российское коммерческое судно 1 декабря

Украина проигнорировала предупреждения Турции о недопустимости атак в Черном море. 1 декабря ВСУ нанесли новый удар по российскому коммерческому судну. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на это Анкары и Астаны, санкционировав 1 декабря новое нападение с помощью катеров на российское коммерческое судно»,— уточнила госпожа Захарова на брифинге. Судно, по ее словам, находилось в 80 морских милях от берегов Турции.

Дипломат добавила, что нападения на суда в Черном море призваны сорвать мирное урегулирование на Украине. Второй целью атак Мария Захарова назвала нанесение ущерба навигационной безопасности в акватории Черного моря.

В конце прошлой недели в Черном море атаке подверглись три танкера. Kairos и Virat — у турецкого побережья. Третий, Midvolga 2, следовал из России в Грузию с продовольствием. Ответственность за удары взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.