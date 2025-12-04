Захарова: атаки на танкеры в Черном море нацелены на срыв мирного процесса

Нападения на суда в Черном море призваны сорвать процесс урегулирования на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мария Захарова

«Все эти теракты, как мы понимаем, преследуют одну цель — сорвать намечающийся мирный процесс по урегулированию конфликта и нанести ущерб навигационной безопасности в акватории Черного моря»,— сказала дипломат на брифинге.

Госпожа Захарова обратила внимание на то, что «в Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на это Анкары и Астаны, санкционировав 1 декабря новое нападение с помощью катеров на российское коммерческое судно, которое находилось в 80 морских милях от берегов Турции».

С конца прошлой недели в Черном море были атакованы три танкера: Kairos и Virat у турецкого побережья и Midvolga 2, который следовал из России в Грузию с продовольственным грузом. Ответственность за удары по двум судам взяли Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны. Президент РФ Владимир Путин говорил, что в ответ на такие действия Россия может отрезать Украину от моря. Атаки осудили главы МИД Турции и Венгрии Хакан Фидан и Петер Сийярто.

Анастасия Домбицкая