Компаньон судьи Момотова попросил льготы

Краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, владелец сети отелей Marton, обжалует решение о взыскании налоговой задолженности на 236 млн руб. ФНС выявила недоимку, проследив схемы дробления бизнеса господина Марченко. Предприниматель возражает, ссылаясь на запрет налоговых проверок для участников СВО. Заслуги Андрея Марченко на военной службе сейчас изучает следствие — бизнесмена обвиняют в дезертирстве.

Андрей Марченко

Фото: @marton1881

Фото: @marton1881

Как стало известно “Ъ”, индивидуальный предприниматель Андрей Марченко подал жалобу в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, оспаривая решение краснодарского арбитража о взыскании с него задолженности по налогам за период с января 2020 года по декабрь 2022 года.

По данным налоговиков, Андрей Марченко организовал схему дробления гостиничного бизнеса Marton с целью минимизации налоговой нагрузки. Гостиницы сети Marton работают как независимые структуры в Краснодаре, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде и Ростове-на-Дону. Выручка отелей распределяется между подконтрольными господину Марченко индивидуальными предпринимателями и организациями, что позволяет применять специальный налоговый режим — упрощенную схему налогообложения — и существенно экономить на налоговых выплатах.

По итогам проверки налоговая инспекция потребовала от предпринимателя перечислить в бюджет недоимку на сумму 236 млн руб., включая задолженность по НДС, налогу на имущество, НДФЛ, а также заплатить пени и штрафы.

Возражая против претензий налоговиков, Андрей Марченко, помимо доводов по существу, высказал мнение, что его права были существенно нарушены: в момент проведения налоговых проверок в 2023 году он якобы проходил военную службу по мобилизации. Постановление правительства РФ от 20 октября 2022 года «О мерах поддержки мобилизованных лиц», напомнил предприниматель, запрещает любые мероприятия налогового контроля, а также блокировку счетов в отношении этой категории лиц.

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК), куда Андрей Марченко обратился за обжалованием решения ФНС о доначислении налогов, признал тот факт, что в момент проверки предприниматель действительно являлся военнослужащим.

Однако военкомат Карасунского округа Краснодара предоставил суду сведения о том, что господин Марченко не призывался в ВС РФ в ходе мобилизации, а заключил контракт с Министерством обороны. Налоговые льготы не распространяются на граждан, добровольно отправившихся в зону СВО, говорится в решении АСКК. Кроме того, суду стало известно, что Андрею Марченко предъявлено обвинение в дезертирстве в условиях военного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК РФ), поэтому он не может претендовать на какие-либо преференции для участников боевых действий.

Как сообщал “Ъ”, после заключения контракта сержант Марченко был назначен на должность водителя-электрика командно-штабной машины группы наземной и воздушной разведки.

Предприниматель регулярно публиковал в социальных сетях свои фотографии, сделанные в зоне СВО. Однако, как утверждает военное следственное управление Следственного комитета России по Южному военному округу, Андрей Марченко только числился в составе подразделения, а на самом деле жил в Краснодаре и выезжал за рубеж.

История предпринимателя Андрея Марченко связана с коррупционным скандалом в Совете судей РФ. В сентябре этого года Генпрокуратура инициировала обращение в доход РФ имущества судьи Виктора Момотова, который до сентября текущего года возглавлял совет. Надзорному органу стало известно, что господин Момотов был компаньоном Андрея Марченко и незаконно получал доходы от деятельности сети Marton. Решением Останкинского райсуда Москвы 14 октября текущего года активы Андрея Марченко и Виктора Момотова стоимостью около 9 млрд руб. были изъяты в пользу государства.

Анна Перова, Краснодар