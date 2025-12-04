Проникшего в ижевскую школу в нижнем белье нарушителя доставили в наркологию

Нарушителя, который в одном нижнем белье проник в ижевскую школу №60, доставили в Республиканский наркологический диспансер, рассказали «Ъ-Удмуртия» в региональном МВД.

«Угроз в адрес персонала школы и учеников не высказывал, просил о помощи»,— говорится в сообщении. Постороннего задержали сотрудники полка ППС, которые несли службу вблизи школы.

Напомним, задержанный зашел в школу №60 в Ленинском районе Ижевска через служебный вход. Это произошло утром 4 декабря. Перед этим он шел по двору и выкрикивал нецензурные выражения. О постороннем в учреждении директору и охране сообщили сотрудники пищеблока. Они воспользовались тревожной кнопкой. Никто не пострадал.