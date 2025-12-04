Посторонний в нижнем белье проник в ижевскую школу, он задержан

В Ижевске задержали неадекватного мужчину, который, находясь в одном нижнем белье, проник в школу №60 в микрорайоне Малиновая гора, пишет издание «Сусанин». Это произошло сегодня утром. Нарушитель зашел в школу через служебный вход. Перед этим он двигался по двору и выкрикивал нецензурные выражения.

«Сотрудники пищеблока оперативно сообщили о произошедшем директору и охране школы, служба охраны воспользовалась тревожной кнопкой»,— сообщили СМИ в горадминистрации. Правоохранители прибыли в учреждение через несколько минут и задержали постороннего. Никто не пострадал.