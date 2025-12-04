Прокуратура оценила незаконные активы экс-судьи Трахова в рекордные 18 млрд руб.

В Генпрокуратуре посчитали, что бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов имел самые крупные среди российских судей и силовиков активы, полученные коррупционным путем. Как стало известно «Ъ», надзор требует обратить в доход государства имущество господина Трахова на 5,4 млрд руб. До этого у него уже конфисковали активы стоимостью 13 млрд руб.

Генпрокуратура подала иск в Октябрьский райсуд Краснодара. Среди активов, которые надзор требует изъять, перечислены сельскохозяйственные предприятия в Адыгее и Краснодарском крае АО «Марьинское», ООО «Агро-Юг» и ООО «Колосс», строительная компания ООО «Дарстрой-Регион» и девелоперская организация ООО «Диво».

По данным «Ъ», Генпрокуратура также настаивает на обращении в доход государства более 630 объектов недвижимости. В их число входят 442 земельных участка, 174 нежилых здания и помещения коммерческого назначения, восемь особняков и девять квартир. На эти активы суд уже наложил обеспечительные меры. По иску Генпрокуратуры ответчиком также выступает сын Аслана Трахова, бывший краснодарский судья Рустем Трахов. Предварительные слушания по делу пройдут 19 декабря.

Аслан Трахов с 1998 по 2019 год возглавлял судебную систему Адыгеи. Прокуратура установила, что фигурант оформлял земельные участки и дома в Адыгее и Краснодаре на жену Светлану Трахову, ее отца и сына Рустема Трахова. 16 сентября Волжский горсуд Волгоградской области удовлетворил требования надзорного ведомства, обратив в доход РФ активы семьи Траховых общей стоимостью свыше 13 млрд руб. Ответчики согласились с требованиями прокуратуры и признали, что использовали служебное положение в личных целях.

