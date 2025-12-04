В Ульяновске возбуждено дело о превышении чиновниками полномочий при рекультивации ООПТ

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное по факту превышения должностных полномочий при исполнении проекта рекультивации ООПТ «Виновская роща» в Ульяновске (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом в четверг сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, материалы которой по «Винновской роще» и были переданы в СУ СКР.

Как сообщает ведомство, Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» установила, что должностные лица облправительства отчитались о полном выполнении работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории ООПТ «Винновская роща» и ходатайствовали об исключении ООПТ из госреестра объектов накопленного вреда. Однако проверка показала, что очистные сооружения, построенные в рамках нацпроекта, «надлежащим образом не работают».

Ведомство отмечает, что, представив недостоверные результаты о достижении требуемых показателей очистки сточных вод, в том числе по нефтепродуктам, и отсутствии негативных влияний на Волгу, «чиновники пытались скрыть факт неэффективного расходования более 250 млн руб. бюджетных средств, выделенных в рамках госконтракта».

Напомним, контракт стоимостью 256 млн руб. на рекультивацию ООПТ исполнялся подрядчиком АО «ТСНРУ» (Татарское специальное научно-реставрационное управление), субподрядчик — ООО «Димстройинвест», заказчик — ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (УОСЗ). Цель проекта — недопущение попадания нефтепродуктов в Волгу. Проведенное после исполнения контракта исследование проб воды лабораторией ЦЛАТИ показало превышение ПДК по нефтепродуктам на выходе очистных сооружений в 88 раз, в накопительном водоеме в 24 раза. 28 декабря 2024 года приемочная комиссия из представителя заказчика и троих представителей УОСЗ во главе с директором Алексеем Скоробогатовым, подписала протокол о приемке работ по контракту. Региональное минприроды отказывалось принимать очистные на свой баланс и давать заключение о достижении результата, и. о. министра природных ресурсов Антон Фомин утверждал, что «целевые показатели не достигнуты», но в апреле 2025 года вице-премьер Владимир Пушкарев заявил, что сотрудникам минприроды «не хватило компетентности и смелости», и пообещал, что «вопрос будет закрыт». После этого Антон Фомин подал в отставку, а 18 апреля, через три дня после назначения нового главы ведомства, министерство утвердило заключение о достижении требуемых результатов рекультивации.

В конце апреля 2025 года СУ СКР уже возбуждало уголовное дело по факту халатности должностных лиц при рекультивации «Винновской рощи» (ч.1.1 ст. 293 УК РФ, до двух лет исправительных работ), однако так и не известно, чем оно завершилось.

Сергей Титов, Ульяновск