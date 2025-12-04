В Челябинске облсуд оставил под домашним арестом Александра Махонина

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения одному из лидеров объединения «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в РФ) Александру Махонину, обвиняемому в организации преступного сообщества. Он будет находиться под домашним арестом до 28 декабря этого года. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Александра Махонина отправили под домашний арест 18 ноября. Четырьмя днями ранее его задержали сотрудники ФСБ после оглашения решения о признании группировки «Махонинские» экстремистской организацией по иску Генеральной прокуратуры РФ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», надзорное ведомство также потребовало изъять в пользу государства бизнес-активы стоимостью около 2,5 млрд руб. и более 100 объектов недвижимости и транспорта. Ответчиками выступали 16 человек, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь коммерческих фирм. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

В настоящий момент Андрей Махонин объявлен в розыск.