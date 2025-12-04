Наставник «Локомотива» прокомментировал победу в Хабаровске

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли остался доволен игрой своих подопечных в матче против «Амура» в Хабаровске. Оценку он дал в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославская команда победила со счетом 3:0. Отличились Байрон Фрэз, Артур Каюмов и Александр Полунин. Счет был открыт только в третьем периоде.

«Это был серьезный вызов для нас, и большая заслуга принадлежит игрокам. Все сыграли хорошо. Мы выехали из Ярославля вчера вечером в 11:30. Добраться сюда непросто, и это всегда серьезное испытание. Игроки отлично отреагировали, счет 0:0 в третьем периоде. Забили первый гол, второй в большинстве, отличный инстинкт убийцы, а затем Полунин довел игру до конца, но в целом команда проявила отличную игру»,— прокомментировал Боб Хартли.

Следующий матч «Локомотива» состоится 6 декабря во Владивостоке. Соперник — «Адмирал».

По данным на 4 декабря, ХК «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции и пятое — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Алла Чижова