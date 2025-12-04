«Локомотив» прервал серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл «Амур» в Хабаровске со счетом 3:0. В прошлых трех матчах регулярного чемпионата КХЛ ярославская команда уступала соперникам.

Матч в Хабаровске начался в 12:15 по мск. В первых двух периодах ярославская команда играла дисциплинированно, удаления были только у «Амура». Ситуация изменилась в третьем периоде: три удаления у гостей и два у хозяев.

Однако на 49-й минуте с передачи Артура Каюмова забил Байрон Фрэз — «Локомотив» повел в счете. Через три минуты ярославский нападающий Артур Каюмов реализовал большинство. За 2,5 минуты до финальной сирены уже в равных составах нападающий «Локомотива» Александр Полунин забросил третью шайбу в ворота соперника, установив окончательный счет 0:3.

Следующий матч «Локомотива» состоится 6 декабря во Владивостоке. Соперник — «Адмирал».