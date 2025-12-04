Перед Новым годом в Краснодаре ограничат движение грузовиков

Власти Краснодара ввели временные ограничения на движение крупнотоннажного транспорта в предновогодний период. Согласно постановлению мэрии, размещенному на официальном сайте, в период с 15 по 31 декабря движение грузовых автомобилей и автопоездов по городским дорогам рекомендовано осуществлять исключительно в ночные часы — с 22:00 до 06:00. Документ вступает в силу 3 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мера призвана снизить транспортную нагрузку в пиковый для розничной торговли период и обеспечить более высокую пропускную способность улично-дорожной сети в преддверии новогодних праздничных мероприятий.

Департаменту транспорта поручено до 8 декабря подготовить оптимизированную схему подъезда грузовиков к торговым предприятиям. Управлению МВД по Краснодару рекомендовано усилить контроль за соблюдением водителями требований ПДД. Схема движения должна быть опубликована до 9 декабря Департаментом информационной политики города.

Вячеслав Рыжков