В Казани отремонтируют участок дороги по ул. Даурской за 259,7 млн

В Татарстане планируется капитальный ремонт участка ул. Даурской — от Оренбургского тракта до проспекта Универсиады — с устройством разворотной петли в Вахитовском районе Казани. Стоимость работ составляет 259,75 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана. Общая протяженность ремонтируемого отрезка составляет 0,95 км. Работы должны быть завершены до 25 ноября 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Ранее сообщалось, что на содержание улично-дорожной сети Вахитовского и Приволжского районов Казани в 2026 году выделят 608,1 млн руб.

