Между Ханом и Сулейманом

Скандал, спровоцированный решением Всемирного боксерского совета (WBC) лишить за неуплату лицензионных сборов чемпионского пояса знаменитого бойца Теренса Кроуфорда, за карьеру успевшего побывать чемпионом мира сразу в пяти весовых категориях, получил развитие. Кроуфорд, в ответ на решение WBC заявил, что президент последней Маурисио Сулейман «никто» и может забрать себе «этот чертов пояс». Моментом воспользовался и глава World Wrestling Entertainment (WWE) Ник Хан, который совместно с главой крупнейшего промоушена смешанных единоборств UFC Дейной Уайтом (обе структуры подконтрольны TKO Group) активно продвигает создание альтернативной существующим Объединенной боксерской организации. Решение WBC он подверг жесткой критике и призвал бойцов переходить под знамена новой структуры.

Теренс Кроуфорд назвал пояс WBC ничего не значащим, правда, только после того, как организация лишила его чемпионского звания

Фото: Al Bello / Getty Images

Знаменитый американский боксер Теренс Кроуфорд, за карьеру успевший стать чемпионом сразу в пяти весовых категориях, отреагировал на решение WBC лишить его чемпионского пояса во втором среднем весе (до 76,203 кг). Свое мнение относительно случившегося спортсмен высказал в ролике, который разместил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В выражениях Кроуфорд не стеснялся.

«Маурисио много наговорил о том, что я не заплатил ему $300 тыс. и еще какие-то $100 тыс. лицензионных сборов. А еще он говорит, что я даже не извинился,— заявил Кроуфорд.— Ты кто вообще такой? Никто! Исчезни! Я тебе ни черта не должен. Какие $300 тыс.? Чем, черт возьми, ты лучше, чем другие боксерские организации? Чем ты лучше WBO, IBF или WBA? Все приняли то, что я им дал, но ты думаешь, ты лучше всех, так ведь? У тебя, черт побери, есть просто зеленый пояс, который не значит ничего. Настоящий пояс — это пояс The Ring (по версии авторитетного издания Кроуфорд является лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.— “Ъ”), который бесплатный, ублюдок.

С чего вдруг я должен платить тебе каждый раз, когда выхожу на ринг? Это я, а не ты ставлю на кон свою жизнь. Это ты должен мне платить, а не шиковать за счет боксеров».

В минувшую среду Маурисио Сулейман объяснил решение WBC лишить Кроуфорда чемпионского звания тем, что боксер проигнорировал ранее достигнутые договоренности. Он отметил, что специально для Кроуфорда WBC пошел на изменение своих правил, снизив ставку лицензионных выплат со стандартных 3% от гонорара бойца до 0,6%. Делалось это под состоявшийся 13 сентября в Лас-Вегасе бой, в котором Кроуфорд побил знаменитого мексиканца Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

По словам господина Сулеймана, Кроуфорд получил за этот бой $50 млн (0,6% от этой суммы составляют как раз $300 тыс.), но денег WBC, несмотря на неоднократные обращения к самому боксеру, его менеджеру, адвокату, так и не увидел. Кроме того, считает Маурисио Сулейман, Кроуфорд задолжал WBC еще $100 тыс. за состоявшийся летом прошлого года бой против Исраила Мадримова из Узбекистана. В результате, отметил господин Сулейман, WBC не оставалось ничего, кроме как лишить американца титула. Вакантное звание разыграют британец Хамза Шираз и француз Кристиан Мбилли.

Похоже, Маурисио Сулейман выбрал не самое подходящее время для того, чтобы ссориться с одним из популярнейших боксеров мира. Ситуацией пытаются воспользоваться структуры, продвигающие альтернативную существующим боксерским структурам организацию. Об ее учреждении еще весной объявил Турки Аль аш-Шейх, руководитель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии. Проект является плодом партнерства между саудовскими инвесторами — такими как ведомство Аль аш-Шейха и подконтрольная Суверенному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF) компания Sela — и компанией TKO Group Holdings. В нее входят два промоушена — UFC и WWE. Первый является ведущим в смешанных единоборствах, второй — в чрезвычайно популярном в США реслинге — миксе из борьбы и циркового шоу.

Официального названия у новой структуры пока нет, но глава WWE Ник Хан называет ее Объединенной боксерской организацией (UBO). Первые турниры она намерена провести уже в 2026 году.

К тому времени руководство структуры надеется добиться внесения поправок в так называемый закон Мухаммеда Али. Законодательный акт регулирует индустрию профессионального бокса в США, но ряд его положений не устраивает инвесторов, стоящих за UBO. В частности, вопросы вызывает обязательство уведомлять боксеров о том, сколько денег на их боях заработали промоутеры. В UBO хотели бы работать по той же схеме, что и UFC, которая сама назначает призовые спортсменам, а также имеет возможность связывать их долгосрочными контрактами. Шансы на то, что поправки будут приняты, высоки — проект поддерживают и республиканцы, и демократы. Боксерам, которые перейдут под знамена UBO, обещают больше боев, больше денег, лучшее медицинское сопровождение и т. д.

«Как так вышло, что всего пару месяцев спустя после того, как Кроуфорд в блестящем стиле справился с Альваресом, он больше не чемпион? — заявил Ник Хан в эфире ESPN.— Потому что не заплатил какой-то взнос? Но ведь это все равно, как если бы, скажем, "Лос-Анджелес Доджерс" (знаменитый бейсбольный клуб.— “Ъ”), выиграли мировую серию, а затем Главная лига бейсбола заявила бы им: "Вы не заплатили взнос, так что вы больше не чемпионы". Только в боксе можно увидеть такую чушь. С этим нужно что-то делать. Нужно вернуть боксу уровень, которого он заслуживает. Мы работаем над этим»,— заявил Ник Хан. «Если бойцы готовы мириться с нынешним положением — пусть. Но есть другой вариант — переходите в UBO и работайте с нами»,— сказал Ник Хан.

