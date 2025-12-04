МИД РФ: закрытие Русского дома в Молдавии разрывает многовековые связи двух стран

МИД России расценивает решение Молдавии закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе как шаг, направленный на разрушение «многовековой связи» между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что аргументы в пользу закрытия дома «не выдерживают критики».

«Утверждения правительства, что этот центр — инструмент гибридной войны против Республики Молдова, воспринимаются молдаванами как насмешка над людьми»,— сказала госпожа Захарова. По ее словам, в стране собирают подписи против закрытия Русского дома. На данный момент специальную петицию подписали около 5 тыс. человек.

27 ноября 57 депутатов парламента Молдавии проголосовали за денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, подписанного в 1998 году. На базе именно этого соглашения в феврале 2009 года в Кишиневе был открыт Российский центр науки и культуры. Решение о денонсации одобрила президент Молдавии Майя Санду. Авторы инициативы поясняли, что соглашение между странами может использоваться Россией «как инструмент для продвижения искажаемой информации», а также угрожать информационной безопасности Молдавии.

Русский дом занимается продвижением российской культуры и науки, укреплением позиций русского языка, сохраняет историко-мемориальное наследие. В нем проходят выставки, концерты, литературные вечера, кинопоказы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молдавия взялась за зачистку российских нарративов».