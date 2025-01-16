В парке «Победа» в Чебоксарах в 2025 году планируют построить консольный мост с обзорной площадкой. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В парке «Победа» в Чебоксарах построят консольный мост с обзорной площадкой

Фото: Telegram-канал главы Чувашской Республики Олега Николаева В парке «Победа» в Чебоксарах построят консольный мост с обзорной площадкой

Фото: Telegram-канал главы Чувашской Республики Олега Николаева

Первый этап благоустройства парка помимо моста включает в себя установку памятника участникам специальной военной операции, стелы с изображением исторических событий и плиты с именами бойцов. Завершить данный этап планируется в этом году. Проектирование первого этапа будет финансироваться за счет внебюджетных источников.

Обновление парка в целом планируется завершить в течение ближайших двух-трех лет. Общая площадь благоустройства увеличится почти в два раза — до 13,1 га.

Глава республики уже поручил Минстрою Чувашии начать проектирование первого этапа, сформировать дорожную карту по благоустройству следующих этапов с указанием сроков, а также проработать возможность привлечения инвесторов и участия в федеральных и республиканских программах.

В июле 2024 года сообщалось, что строительно-монтажные работы по благоустройству парка оцениваются не менее чем в 700 млн руб.

Влас Северин