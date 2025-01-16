Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В парке «Победа» в Чебоксарах построят консольный мост с обзорной площадкой

В парке «Победа» в Чебоксарах в 2025 году планируют построить консольный мост с обзорной площадкой. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

В парке «Победа» в Чебоксарах построят консольный мост с обзорной площадкой

В парке «Победа» в Чебоксарах построят консольный мост с обзорной площадкой

Фото: Telegram-канал главы Чувашской Республики Олега Николаева

В парке «Победа» в Чебоксарах построят консольный мост с обзорной площадкой

Фото: Telegram-канал главы Чувашской Республики Олега Николаева

Первый этап благоустройства парка помимо моста включает в себя установку памятника участникам специальной военной операции, стелы с изображением исторических событий и плиты с именами бойцов. Завершить данный этап планируется в этом году. Проектирование первого этапа будет финансироваться за счет внебюджетных источников.

Обновление парка в целом планируется завершить в течение ближайших двух-трех лет. Общая площадь благоустройства увеличится почти в два раза — до 13,1 га.

Глава республики уже поручил Минстрою Чувашии начать проектирование первого этапа, сформировать дорожную карту по благоустройству следующих этапов с указанием сроков, а также проработать возможность привлечения инвесторов и участия в федеральных и республиканских программах.

В июле 2024 года сообщалось, что строительно-монтажные работы по благоустройству парка оцениваются не менее чем в 700 млн руб.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...