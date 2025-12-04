«Киодо»: лидер Южной Кореи посетит Японию и обсудит посредничество в споре с КНР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён рассматривает возможность посетить Японию в середине января для переговоров с премьер-министром Санаэ Такаити. Об этом сообщает издание «Киодо» со ссылкой на дипломатические источники. Одной из тем беседы станет посредничество Сеула в конфликте Токио и Пекина, отмечается в публикации.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

По словам источников, переговоры могут пройти в Нара, родной префектуре японского премьера. Как сообщило «Киодо», лидеры подтвердят курс на поддержание тесного взаимодействия, а также обсудят возможную роль Южной Кореи в смягчении конфронтации между Китаем и Японией. Конфликт разгорелся после заявления Санаэ Такаити о том, что кризис вокруг Тайваня может представлять «экзистенциальную угрозу» для ее страны и позволить Токио реализовать право на самооборону.

3 декабря Ли Чжэ Мён предложил сыграть посредническую роль в споре Токио и Пекина, подчеркнув, что Сеул намерен сохранить нейтралитет. «Принятие чьей-либо стороны лишь усугубит конфликт», — заявил южнокорейский лидер (цитата по «Рёнхап»). Он подчеркнул, что вместо этого лучше попытаться «минимизировать конфликт» и «сыграть роль координатора». Ли Чжэ Мён также выразил надежду на скорый визит в Китай и переговоры с председателем Си Цзиньпином.

20 ноября официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что трехсторонний саммит Японии, Китая и Южной Кореи, который должен был пройти в декабре, отложен. Она подчеркнула, что высказывания японского лидера по поводу Тайваня «подорвали основу и атмосферу» трехстороннего сотрудничества и сделали проведение встреч невозможным.

О том, как соблюсти баланс между Японией и Китаем пытаются США, — в материале «Ъ» «И Пекин сыт, и Токио цело».

Ярослав Фокин