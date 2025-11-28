В Татарстане закупят лекарственный препарат для лечения опухолей на сумму 37,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Татарстане на закупку противоопухолевого препарата выделят 37,6 млн рублей

В Татарстане на закупку противоопухолевого препарата выделят 37,6 млн рублей

Для медицинских учреждений Татарстана планируется приобрести 221 упаковку препарата «Брентуксимаб ведотин» по цене 170,3 тыс руб. за штуку. Поставки будут осуществляться в течение 2026 года.

Брентуксимаб ведотин — это противоопухолевый препарат, применяемый при лимфоме Ходжкина и системной анапластической крупноклеточной лимфоме.

Заказчиком выступает Государственное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Ранее сообщалось, что в Татарстане на препараты для лечения рака выделят 252,4 млн руб.

Анна Кайдалова