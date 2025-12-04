Reuters: подозреваемая в коррупции экс-глава дипломатии ЕС покинула пост ректора
Экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы в Брюгге на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее электронное письмо сотрудникам, студентам и выпускникам, которое попало в распоряжение агентства Reuters.
Экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини
Фото: Елизавета Дмитриева, Коммерсантъ
2 декабря Федерику Могерини, а также бывшего генерального секретаря евродипслужбы Стефано Саннино и третьего фигуранта дела Чезаре Дзегретти задержали по подозрению в мошенничестве, коррупции и уголовно-наказуемом конфликте интересов.
Предполагается, что сотрудники ЕСВД заранее проинформировали представителей Колледжа Европы о критериях отбора участников тендера по финансированию Дипломатической академии, проходившего в 2021 году. Позднее всех троих задержанных освободили. Госпожа Могерини заявила, что готова сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве во время тендера.
