Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации активов России

В России уже готовят пакет ответных мер, если Евросоюз решит конфисковать замороженные активы страны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она назвала возможное изъятие активов «воровством» и предупредила, что реакция РФ будет «самой жесткой». При этом ответ российской стороны, по словам госпожи Захаровой, будет для ЕС «сюрпризом».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

«Такая реакция будет как с нашей стороны, так и, конечно, эта ситуация не останется без реакции мирового сообщества. Подготовка пакета ответных мер на случай фактически этого воровства, изъятия активов России уже ведется»,— сказала госпожа Захарова журналистам. По ее словам, страны в ЕС осознали «ущербность изначально ошибочной стратегии». Стремление блока, по словам дипломата, навредить России «заслоняет собой буквально все».

3 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила два варианта финансирования Украины, один из них предполагает изъятие российских активов. Причем, по ее словам, такая мера для оформления «репарационного кредита» не требует согласия всех стран Евросоюза. Максимальная сумма кредита — €210 млрд, средства будут выделяться до конца 2030 года. Глава МИД Бельгии Максим Прево назвал такой кредит Украине «наихудшим из всех, поскольку он рискованный, как никогда».

