Российским самбистам разрешили выступать под национальным флагом

Исполком Международной федерации самбо (FIAS) вернул российским и белорусским спортсменам право выступать на турнирах под национальным флагом и гимном, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо (ВФС). Решение вступает в силу с 1 января 2026 года

Президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо» Сергей Елисеев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Искренне благодарен членам Исполнительного комитета за принятое решение. Для всей большой семьи самбо – это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт»,— отметил президент ВФС Сергей Елисеев. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев также поблагодарил FIAS «за взвешенную и последовательную политику по отстаиванию спортивных и олимпийских ценностей».

С 2022 года из-за начала спецоперации на территории Украины самбисты из России и Белоруссии выступали на международных соревнованиях под флагом FIAS.

Таисия Орлова