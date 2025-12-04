Одной из убийц Ксении Каторгиной вновь отказали в смягчении наказания

Екатерина Меньщикова, осужденная за убийство Ксении Каторгиной в 2019 году, продолжит отбывать наказание в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Она вновь ходатайствовала о переводе в колонию-поселение.

Екатерину Меньщикову признали виновной в совершении преступлений по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой,), ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Свердловский областной суд приговорил ее к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на два года.

Ранее осужденная подавала ходатайство о переводе для отбытия оставшегося срока наказания в колонию-поселение в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, но суд отказал. Тогда она обжаловала решение в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил постановление суда первой инстанции без изменений.

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина исчезла осенью 2019 года после встречи с потенциальным покупателем своего автомобиля. Позже выяснилось, что ее убили трое жителей Челябинской области, включая Екатерину Меньщикову. Именно она договорилась о встрече с Каторгиной. Меньщикова, под предлогом мнимой беременности, попросила девушку приехать к дому по улице Новаторов и показать автомобиль. Преступники расправились с Катаргиной, нанеся ей несколько ударов ножом. Тело погибшей скинули в канализационный коллектор.

В июне 2021 года Свердловский облсуд признал Екатерину Меньщикову, Михаила Федоровича и Марата Ахметвалиева виновными в убийстве Ксении Каторгиной и других преступлениях. Федоровичу и Ахметвалиеву назначили по 20 лет колонии строгого режима, первые пять лет из которых они должны провести в тюрьме. Меньщиковой дали 17 лет колонии общего режима.

В октябре 2021 года апелляционный суд пересмотрел дело и сократил сроки наказания. Екатерине Меньщиковой срок уменьшили на год до 16 лет, а Марату Ахметвалиеву — на полгода, до 19 лет и шести месяцев.

Полина Бабинцева