Осужденной по делу об убийстве Ксении Каторгиной отказали в смягчении наказания

Суд в Нижнем Тагиле на основании заключения прокурора отказал в смягчении наказания Екатерине Меньщиковой, осужденной за убийство Ксении Каторгиной в 2019 году, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Меньщикова

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Екатерина Меньщикова

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Меньщикова признана виновной в совершении преступлений по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой,), ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Тагилстроевский районный суд рассмотрел ходатайство осужденной о переводе для отбытия оставшегося срока наказания в колонию-поселение. По информации прокурора, в колонии она неоднократно привлекалась к дисциплинарной ответственности за нарушения правил и не принимала мер по выплате компенсации родственникам погибшей. Решение осталось без изменений — Меньщикова продолжит отбывать наказание в колонии общего режима. Неотбытый срок наказания на сегодня составляет девять лет, два месяца и три дня.

Напомним, 27-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала в октябре 2019 года после встречи с потенциальным покупателем своего автомобиля Audi Q5 в районе Уралмаш. На следующий день автомобиль обнаружили у перекупщиков в Челябинске, которые заявили, что приобрели его у цыган. Позднее в Челябинске задержали трех подозреваемых, а тело погибшей нашли в канализационном коллекторе. По данным следствия, преступники готовились к этому преступлению около месяца. О встрече с Ксенией Каторгиной договорилась Меньщикова. Она сказала, что беременна и попросила ее приехать к дому по улице Новаторов и показать автомобиль. Преступники расправились с девушкой, нанеся ей несколько ударов ножом.

В июне 2021 года Свердловский областной суд признал соучастников виновными в убийстве Ксении Каторгиной и еще нескольких преступлениях, назначив Михаилу Федоровичу и Марату Ахметвалиеву по 20 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Меньщиковой — 17 лет колонии общего режима. В октябре 2021 года пресс-служба апелляционного суда сообщила, что ввиду неправильного применения уголовного закона Меньщиковой сократили срок наказания на год — до 16 лет лишения свободы, Ахметвалиеву сократили срок на полгода — до 19 лет и шести месяцев.

Ирина Пичурина