Коммерсантъ FM
Австрфидерзейн

Теннисистка Анастасия Потапова будет выступать под флагом Австрии

Восьмая ракетка России, чемпионка юниорского Wimbledon 2016 года Анастасия Потапова со следующего сезона будет выступать за Австрию. 24-летняя спортсменка стала не первой, но одной из самых известных российских теннисисток, поменявших гражданство за последние месяцы.

Анастасия Потапова

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

О своем решении выступать под флагом Австрии Анастасия Потапова сообщила в своем Telegram-канале. Ранее в основном он велся на русском языке, но новая запись сделана на английском.

«Рада сообщить, что мое заявление на получение гражданства одобрено австрийским правительством. Австрия — страна, которую я люблю, она невероятно гостеприимная, и я чувствую там себя как дома. Люблю Вену и с нетерпением жду возможности сделать этот город своим вторым домом. С гордостью объявляю, что начиная с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию»,— написала Потапова.

Это заявление 24-летней теннисистки можно считать весьма неожиданным.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге она участвовала в показательном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» и во время нескольких интервью не намекала на вариант смены гражданства. При этом приехавший вместе с Потаповой ее бойфренд сильнейший голландский теннисист Таллон Грикспор, занимающий 25-е место в мировой классификации, за выступление в России подвергся в Нидерландах критике со стороны Министерства иностранных дел, национального олимпийского комитета и теннисной федерации.

Самым ярким достижением Потаповой остается триумф на юниорском Wimbledon 2016 года. По итогам того сезона она стала первой ракеткой мира среди юниорок и юниорской чемпионкой мира по версии Международной федерации тенниса (ITF). Быстро перейдя на профессиональный уровень, Потапова подавала большие надежды и на протяжении нескольких лет оставалась заметной фигурой, но ярких достижений не добивалась. На ее счету три одиночных титула Женской теннисной ассоциации (WTA), завоеванных на турнирах невысокой категории 250, и четыре парных, четвертый круг Roland Garros (2024) в одиночном разряде, а также парные четвертьфиналы Australian Open (2022) и Roland Garros (2025).

Наивысшие места Потаповой в одиночных и парных рейтингах WTA — соответственно 21-е и 40-е. Сейчас же в одиночной классификации она стоит на 51-й позиции (это 8-й показатель среди россиянок), а в парной — на 128-й. В 2018 и 2019 годах Потапова привлекалась к выступлению за сборную России в Кубке Билли Джинг Кинг, но в 2021 году, когда российская команда в пятый и пока последний раз завоевала почетный трофей, бывшая звездная юниорка в ее состав не вошла.

Анастасия Потапова стала второй по силе российской теннисисткой, перешедшей под флаг другой страны за последнее время.

В конце марта аналогичное решение приняла экс-первая ракетка России Дарья Касаткина (на данный момент — 37-я в мире), выступающая теперь за Австралию, в сентябре о переезде в Узбекистан сообщила Мария Тимофеева (146-я), а в минувший понедельник, 1 декабря, ее примеру последовала Камилла Рахимова (112-я). Кроме того, с августа прошлого года за Армению выступает Элина Аванесян (118-я).

Евгений Федяков

