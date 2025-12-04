Тренер «Балтики» Талалаев дисквалифицирован на три матча РПЛ за неприличный жест

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера Андрея Талалаева на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбительное поведение в адрес соперников. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц, слова которого приводит «РИА Новости».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Андрей Талалаев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

29 ноября «Балтика» на своем поле обыграла московский «Спартак» в матче 17-го тура РПЛ — 1:0. На 33-й минуте встречи Андрей Талалаев был удален за неприличный жест в сторону резервного судьи. Однако на заседании КДК специалист заявил, что жест был направлен в адрес скамейки «Спартака», что также подтверждают видео, предоставленные «Балтикой».

«При вынесении санкций в отношении Талалаева учитывались дисциплинарные нарушения за последние два года — а их три. С учетом всех материалов, которые имеются в деле, за оскорбительное поведение в отношении соперников, а именно демонстрацию оскорбительного жеста, дисквалифицировать на три матча РПЛ. Возможность подать апелляцию есть»,— заявил Артур Григорьянц.

Андрей Талалаев пропустит домашний матч с самарскими «Крыльями Советов» (7 декабря), а также гостевые игры с петербургским «Зенитом» (28 февраля) и «Ростовом» (7 марта).

По итогам 17 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба 32 очка.

Таисия Орлова