«Ростов» и Максим Осипенко заключили мировое соглашение по делу о задолженности
Футбольный клуб «Ростов» и защитник Максим Осипенко заключили мировое соглашение в споре о задолженности заработной платы. Об этом сообщает Российский футбольный союз.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Решение было принято накануне, 3 декабря, на заседании палаты РФС по разрешению споров. Организация удовлетворила ходатайство футболиста. Соглашение между сторонами заключено 28 ноября. После его утверждения производство по делу прекращено.
Максим Осипенко выступал за «Ростов» с 2020 по 2025 годы и являлся капитаном команды. Летом футболист присоединился к московскому «Динамо».