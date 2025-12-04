«Ростов» и Максим Осипенко заключили мировое соглашение по делу о задолженности

Футбольный клуб «Ростов» и защитник Максим Осипенко заключили мировое соглашение в споре о задолженности заработной платы. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Решение было принято накануне, 3 декабря, на заседании палаты РФС по разрешению споров. Организация удовлетворила ходатайство футболиста. Соглашение между сторонами заключено 28 ноября. После его утверждения производство по делу прекращено.

Максим Осипенко выступал за «Ростов» с 2020 по 2025 годы и являлся капитаном команды. Летом футболист присоединился к московскому «Динамо».

Константин Соловьев