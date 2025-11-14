Василий Муклин стал министром сельского хозяйства Удмуртии

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Василий Муклин возглавил профильное министерство. Соответствующий указ подписал глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

«Его приоритетами станут поддержка агропромышленного комплекса Удмуртии, развитие сельских территорий, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и обеспечение продовольственной безопасности региона и страны в целом»,— говорится в сообщении.

Ранее пост министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии занимал Михаил Юдин. 30 мая 2025 года он по собственному желанию ушел в отставку. И. о. руководителя регионального минсельхоза стала его заместитель Наталья Ворончихина.

Господин Муклин занял пост первого заместителя министра 3 июня 2025 года. В должности он курировал блок вопросов по строительству и капремонту объектов по «Комплексному развитию сельских территорий». До назначения, в течение 10 последних лет, он руководил Шарканским районом.

В 1986 году Василий Муклин окончил Устиновский сельскохозяйственный институт, в 1998 году — Российскую академию государственной службы. Карьеру будущий министр начал в 1986 году в Шарканском ремонтно-техническом предприятии. Затем он работал начальником Шарканского дорожного управления и Воткинского дорожного управления до 2011 года.