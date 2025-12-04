Голам все возрасты покорны

Александр Овечкин продолжил демонстрировать исключительную для своего 40-летнего возраста форму, забив два гола в матче, в котором его «Вашингтон Кэпиталс» разгромил — 7:1 — «Сан-Хосе Шаркс». Теперь Овечкин уже очень близок к тому, чтоб побить и второй снайперский рекорд Уэйна Гретцки — по шайбам, заброшенным во всех матчах НХЛ.

Фото: David Gonzales-Imagn Images / Reuters Благодаря двух голам в ворота «Сан-Хосе» Александр Овечкин приблизился к лидерам бомбардирской и снайперской классификаций чемпионата НХЛ

Матч регулярного чемпионата, в котором «Вашингтон» на выезде уничтожил вообще-то довольно крепкий в нынешнем сезоне «Сан-Хосе», послужил очередным поводом посмаковать экстраординарный дар Александра Овечкина. В вашингтонском составе хороши в этот вечер были многие, но великий российский форвард точно вошел в список главных героев. Овечкин открыл счет в игре в середине стартового периода, попав в створ чуть ли не с нулевого угла, и после этого калифорнийцы вдруг поплыли, пропустив до перерыва еще трижды. А уже после него лидер гостей, реализовав аккуратным и исключительным по меткости броском численное преимущество, довел счет до 5:0.

После окончания матча, разумеется, появилась целая стопка всяких наблюдений и фактов, связанных с выступлением Александра Овечкина. Занятным его дубль сделало то, что голы он забивал разным вратарям: начал с молодого соотечественника Ярослава Аскарова, которого пришлось менять еще до завершения первого периода, поскольку тот явно чувствовал себя не в своей тарелке, продолжил Алексом Недельковичем. Причем, как выяснилось, это уже 13-й такой случай за два десятка лет, проведенных Овечкиным в НХЛ.

Другие цифры на самом деле были гораздо важнее. Ну, например, никак нельзя было пройти мимо такой: это уже шестой подряд матч, в котором Александр Овечкин набрал хотя бы очко.

А в рейтингах самых результативных игроков сезона его уже совсем легко найти — не надо заглядывать слишком глубоко. В бомбардирской гонке Овечкин с 29 очками 29-й, в снайперской с 14 голами еще выше — 16-й. А провел он, между прочим, 28 матчей. То есть средние показатели — целое, даже чуть больше, очко и почти полгола за матч. Это шикарно по любым меркам. Но Овечкину-то уже 40 лет. И в этом возрасте сохранять такую продуктивность — это уже что-то невероятное.

И обязательно следовало напомнить, что сейчас в разгаре вторая подряд погоня Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Предыдущая завершилась в апреле прошлого года, когда он обошел канадскую легенду по количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах. Теперь на повестке рекорд по общему количеству заброшенных в НХЛ шайб вне зависимости от стадии сезона.

Еще недавно казалось, что Овечкину до Гретцки все-таки далековато, одного первенства не хватит. Но ударный отрезок на стыке осени и зимы представления о расстоянии радикально трансформировал. Второй гол в ворота «Сан-Хосе» стал для Овечкина 988-м с учетом play-off, а до Гретцки уже всего-то 28 шайб. Нынешний график россиянина намекает, что весной достижение канадца падет.

Алексей Доспехов