Минэкономразвития признало эффективным проект кампуса «Меркурий» в Рыбинске

Проект создания кампуса мирового уровня «Меркурий» на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) имени П. А. Соловьева получил положительную оценку эффективности от Минэкономразвития России. Об этом сообщили в правительстве области.

«Проект признан эффективным и рекомендован к реализации в два этапа. Сейчас завершается прохождение государственной экспертизы проектной документации, и мы ожидаем начала строительно-монтажных работ в 2026 году»,— сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Оценка эффективности необходима для новых инвестпроектов стоимостью свыше 3 млрд руб., реализуемых в том числе на федеральные деньги. Стоимость первого этапа проекта по созданию кампуса — 19,6 млрд руб. Он включает в себя строительство многофункционального культурно-просветительского центра, центра молодежных индустриальных конструкторско-технологических бюро, ФОКа с бассейном, общежития на 1200 мест и газовой котельной, а также реконструкцию главного корпуса вуза на улице Пушкина. Во второй этап входит реконструкция учебного корпуса на улице Плеханова и здания костела. Проект планируют включить в госпрограмму «Строительство».

Кампус будут строить в границах квартала, ограниченного улицами Плеханова, Пушкина, Радищева, Бородулина, Карякинской и Румянцевской. Подрядчиком по разработке проектно-сметной документации для кампуса выступал ГУП «Татинвестгражданпроект» из Казани. Заказчиком — ППК «Единый заказчик». Ранее «Ъ-Ярославль» называл характеристики планируемых к строительству объектов.

Алла Чижова