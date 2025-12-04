На контроль за капремонтом участка трассы А-295 в Зеленодольске выделят 14,1 млн

На строительный контроль за исполнением капитального ремонта участка автодороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» в Марий Эл выделили 14,1 млн руб. Соответствующий документ опубликован на госзакупках.

Финансирование предусмотрено из федерального бюджета: 9,6 млн руб. — на 2026 год и 4,5 млн — на 2027-й.

Исполнителю необходимо выполнить метрологическое обеспечение работ, контроль объемов работ, качества строительства, соответствие проекту и графику. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт участка трассы А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» на отрезке с 92 км по 95 км выделят 747,4 млн руб.

Анна Кайдалова