Бывшей спикер нижегородской думы Олег Лавричев не согласился с решением суда

Бывшей спикер городской думы Нижнего Новгорода и Олег Лавричев не согласился с решением суда. Он намерен совместно с адвокатами совместно выработать дальнейшую линию поведения.

При этом в разговоре с журналистами по итогам судебного заседания он отметил, что «шесть, конечно, лучше, чем двенадцать».

Как писал «Ъ-Приволжье», 4 декабря Олега Лавричева приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом 1,8 млн руб. Суд признал его виновным в мошенничестве и растрате.

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 12 лет колонии.

Иван Сергеев