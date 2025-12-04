Бывшей спикер нижегородской думы Олег Лавричев не согласился с решением суда
Олег Лавричев о своем приговоре: «Шесть, конечно, лучше, чем двенадцать»
Бывшей спикер городской думы Нижнего Новгорода и Олег Лавричев не согласился с решением суда. Он намерен совместно с адвокатами совместно выработать дальнейшую линию поведения.
При этом в разговоре с журналистами по итогам судебного заседания он отметил, что «шесть, конечно, лучше, чем двенадцать».
Как писал «Ъ-Приволжье», 4 декабря Олега Лавричева приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом 1,8 млн руб. Суд признал его виновным в мошенничестве и растрате.
Обвинение просило назначить ему наказание в виде 12 лет колонии.