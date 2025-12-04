Количество свободных складских помещений в Москве и Подмосковье увеличится до 5%

К концу года вакантность складов в Москве и Подмосковье может вырасти с 0,7–1,5% до 5,5% по прогнозам консультантов компании NF Group. Ранее эксперты рассчитывали рост доли свободных складских площадей до 2,9% к концу года. Такое количество свободных логопарков объясняется спекулятивным строительством складов и замедлением активности крупных ритейлеров.

По данным на начало декабря, количество складских помещений в Москве увеличилось на 27% (всего 2,4 млн кв. м), из которых 66% составляют спекулятивные логопарки, то есть отстроенные без конкретного заказчика. Доля сделок строительства складов под заказчика упала до 2% (-39% год к году). Также на увеличение доли свободных логопарков влияет замедление активности крупных ритейлеров, которая связана с уменьшением товарооборота. Так, спрос маркетплейсов на склады за три квартала упал в четыре раза год к году.

По итогам 2025 года арендные ставки в логопарках класса А сократятся на 16% г/г, до 10,5 тыс. руб. за кв. м в год. По словам экспертов, из-за увеличения конкуренции между собственниками логопарков в 2026 году показатель может уменьшиться до 9,5–10 тыс. руб. за кв. м в год.

К середине следующего года уровень свободных складов увеличится до 7%, но уже к концу 2026 года может снова уменьшиться до 3%, отмечают эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Логопарки почувствовали свободу».