Логопарки почувствовали свободу

Вакантность складов может вырасти на порядок к концу 2025 года

К концу 2025 года вакансия на складском рынке Москвы и Подмосковья может увеличиться с 0,7–1,5% до 5,5–7%, прогнозируют консультанты. Ранее ожидания рынка были более оптимистичными: эксперты рассчитывали на рост доли свободных площадей до 2,9%. Динамика продиктована большим объемом нового спекулятивного строительства и существенным замедлением активности крупных ритейлеров, которые стараются оптимизировать свои складские площади, сдавая избыточные пространства в субаренду.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам 2025 года доля свободных площадей в логопарках Москвы и Подмосковья может достичь 5,5%, увеличившись на 4,8 процентного пункта (п. п), прогнозируют в консалтинговой компании NF Group. Ранее консультанты ожидали рост показателя лишь до 2,9%. В консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International прогнозируют рост вакансии по итогам текущего года на 6,6 п. п год к году, до 7%. В IBС Real Estate — на 4 п. п, до 5,5%.

Выраженный рост вакансии в складском сегменте связан с выходом на рынок большого объема спекулятивных (возведение объекта не под конкретного заказчика) складских площадей, отмечает директор департамента складской и индустриальной недвижимости Invest7 Александр Перфильев. По данным на начало декабря 2025 года, в Москве появилось на 27% больше складских помещений, показатель достиг 2,4 млн кв. м, из которых 66% составляют спекулятивные логопарки, подсчитал руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.

На увеличение доли свободных площадей повлияло замедление активности крупных ритейлеров: из-за снижающейся покупательской способности товарооборот в рознице снижается, вынуждая профильные компании сокращать издержки путем сдачи складов в субаренду, считает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Такая динамика продолжится в будущем — пик активности компаний из сферы e-commerce уже пройден, говорит директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров.

Спрос со стороны маркетплейсов по итогам трех кварталов 2025 года сократился в четыре раза год к году, а доля сделок built-to-suit (строительство под конкретного заказчика) упала до 2% против 41% годом ранее, подсчитал управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Востребованность складской недвижимости снизилась в том числе со стороны логистических операторов, производственных компаний и других категорий арендаторов, добавляет Евгений Бумагин.

Падение спроса и постепенное смягчение денежно-кредитной политики сказались на арендных ставках в складских объектах: по итогам 2025 года показатель в логопарках класса А сократится на 16% год к году, до 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, отмечает господин Бумагин. На текущий момент экономика проектов, запущенных в период дорогого заемного финансирования, не позволяет собственникам складской недвижимости предоставлять значительные дисконты, говорит господин Ахмедзянов.

Доля складов, построенных под заказчика, начала снижаться

По мере увеличения вакансии конкуренция между собственниками объектов будет расти, поэтому уже в 2026 году арендные ставки могут снизиться до 9,5–10 тыс. руб. за 1 кв. м в год, считает Виктор Заглумин. Кроме того, чтобы избежать простоя складских пространств, владельцы логопарков в следующем году начнут предлагать арендаторам скидки на 10–15%, ожидает директор в департаменте складской недвижимости инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Алексей Слепов.

К середине 2026 года, считает партнер NF Group Константин Фомиченко, уровень вакансии увеличится до 7%, однако уже к концу предстоящего года вакантность может вновь опуститься до 3%. По словам коммерческого директора RDS (ранее Radius Group; девелопер складов) Александры Шаколы, такое снижение будет продиктовано нормализацией макроэкономической обстановки и последующим возобновлением роста онлайн-торговли.

София Мешкова, Александра Вебер

