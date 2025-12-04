Глава Минсельхоза: каждая пятая креветка идет в Россию из Индии

Россия потребляет около 100 тыс. т креветок. 20 тыс. т из них страна покупает из Индии. Об этом сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Оксана Лут

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Индия является крупнейшим производителем креветки в мире, крупнейшим экспортером креветки в мире»,— добавила госпожа Лут на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, у России и Индии есть потенциал для сотрудничества в области поставок морепродуктов. РФ ведет большую работу по открытию индийских рыбных предприятий. В стране, уточнила Оксана Лут, открыто 115 таких производств, 65 из них — по креветкам. «Объем продукции, которые возможно поставить в рамках работы этих предприятий, — 700 тыс. т»,— предположила госпожа Лут.

23-й российско-индийский бизнес-форум проходит 4-5 декабря. В Нью-Дели на это время впервые за четыре года прилетит президент России Владимир Путин.

